Kédougou : des infirmiers protestent contre l’affectation « arbitraire » d’un collègue et menacent de bloquer le système sanitaire

Les infirmiers chefs de poste (ICP) de la région de Kédougou ont fait face à la presse ce mardi pour dénoncer une mutation arbitraire dont serait victime un de leurs camarades du nom d'El Hadji Youssoupha Diène, infirmier d’Etat, qui était en service au poste de santé de Dakatéli. « Il a été muté arbitrairement au centre de santé de Salémata sans demande d’explication ni de rapport sur sa gestion », a dénoncé Der Cissé, secrétaire du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social affilié à la CNTS/FC.



Pour réclamer justice, tous les infirmiers chefs de postes menacent de bloquer toutes les activités sanitaires dans la région de Kédougou. « On a discuté depuis ce matin avec les autorités médicales, mais elles sont restées sur leur décision. Et dans les jours à venir, nous allons passer à la vitesse pour bloquer toutes les activités de santé au niveau régional ».

« Notre collègue a été muté arbitrairement parce qu’il a refusé de prendre des perdiem lors d’un atelier qui s’est tenu au district sanitaire de Salémata. Le médecin chef du district sanitaire de Salémata voulait l’obliger à prendre des perdiem de résident. Ce qu’il n’a pas voulu, parce qu’il est non résident, étant en service au poste de Dakatéli », a expliqué Der Cissé, secrétaire du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social affilié à la CNTS/FC.



M. Cissé, par ailleurs infirmier d’Etat et chef du poste de santé dans la commune de Tomboronkoto a fustigé la gestion du médecin-chef du district sanitaire de Salémata. « Il gère le district de manière verticale. Nous sommes venus à deux reprises à Salémata pour tenter des médiations, mais il a catégoriquement refusé alors qu’il s’agit d’une décision qui n’a pas respecté les procédures normales », a-t-il dit, invitant le médecin-chef à « revenir sur la note de mutation qui ne respecte aucune procédure sociale ».

Contacté par les journalistes, rapporte l’Aps, le médecin-chef du district sanitaire de Salémata, dit ne pas vouloir se prononcer sur le sujet pour le moment.