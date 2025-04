Kédougou : l’opération « Fanganta 3 » frappe fort contre l’orpaillage clandestin et la criminalité

Le Haut-commandement de la Gendarmerie entend, à travers cette initiative, assainir les zones à fort potentiel criminogène, en particulier autour des sites d’orpaillage clandestin dans les localités de Bougouda et Bantaco. Ces zones sont régulièrement pointées du doigt pour être des foyers d’activités illégales : trafic de drogue, exploitation non autorisée de ressources minières, bars clandestins, et autres formes de délinquance.



À la date du 20 avril, le bilan provisoire fait état de résultats significatifs. Les gendarmes ont procédé à la démolition de plusieurs « diouras » (camps d’orpailleurs) et établissements clandestins, avec à la clé d’importantes saisies : 72 groupes électrogènes, 55 marteaux piqueurs; 5 panneaux solaires; 10 bidons de 20 litres de gasoil; 1 motocyclette; 4,5 kg de chanvre indien et de nombreuses caisses de boissons alcoolisées et de cigarettes de contrebande.



Ces opérations visent non seulement à réduire la criminalité, mais aussi à déstabiliser les réseaux opérant dans l’économie parallèle qui prolifèrent autour des zones aurifères non régularisées. L’activité intense dans ces zones attire une population mobile et souvent livrée à elle-même, créant un terrain propice à toutes sortes de trafics.



Les autorités assurent que l’opération Fanganta 3 se poursuivra dans les jours à venir, avec un dispositif renforcé sur le terrain. La gendarmerie appelle par ailleurs les populations locales à collaborer activement pour identifier les zones sensibles et signaler toute activité suspecte.