Kédougou : les chauffeurs et transporteurs déplorent les mesures prises par le gouvernement

Les mesures prises par les autorités administratives au lendemain de l’accident de Sikilo dans la région de Kafrine, sont mal accueillies par les conducteurs de la région de Kédougou.



« A Kédougou, nous sommes à plus 700 km de Dakar. Si l’on nous dit qu’un véhicule de transport en commun n’a qu’a aller jusqu'à Dakar pour une visite technique, cela n’arrange pas ni les chauffeurs ni les clients. Les pneus d’occasion se payent particulièrement par les petits camions. Nous ne pouvons pas prendre un vieil pneu pour dire que vous allez prendre des usagers pour Dakar Kédougou », soutient leur porte-parole.



Mieux dit-il au micro de Walf radio : « Nous sommes entièrement d’accord de diminuer les versailles, mais le porte-bagage, on doit le laisser. Nous avons un garage sous régional, car nous sommes frontalier avec la Guinée, le Mali, la Gambie. Il y a combien d’entrée et l’état des routes n’est pas bonne. Particulièrement, il y a des jeunes indisciplinés il faut le reconnaitre. Mais pour ce qui est des formations au secteur du transport, nous sommes oubliés ».