Kédougou: neuf burkinabé arrêtés pour coupe illégale de bois

Les agents des Eaux et Forêts ont arrêté neuf individus de nationalité burkinabé dans la zone de Saraya, à Kédougou. Considérés comme des délinquants parfois dangereux, les mis en cause opèrent dans des activités comme l’orpaillage clandestin et la coupe de bois, révèle le journal Enquête



Nos confrères soulignent que ces interpellations porte à 128, le nombre de personnes emprisonnées pour les mêmes délits depuis le début de cette année 2019.