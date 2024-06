Kédougou : près de 75 ressortissants nigériens "envahissent" la ville

La ville de Kédougou (500km de Dakar) a accueilli dans la journée d’hier une vague de ressortissants nigériens. Ils sont au nombre de 75 à fuir leur pays pour des raisons économiques et sécuritaires. Cette population nigérienne a élu domicile dans des maisons inachevées ou en ruines dans le quartier Togoro. Ils vivent dans des conditions précaires dans la ville minière. Ces ressortissants suscitent la curiosité dans la ville de Kédougou puisque vivant dans conditions lamentables au bord du fleuve.





Ces migrants disent provenir des villages de la région de Tawa au Niger. “Nous avons quitté notre pays parce que nous vivions dans des conditions difficiles. Nous avons voulu rallier Dakar mais avec le changement de régime nous avons décidé de nous installer à Kédougou”, a confié Sarata membre du groupe.





Les habitants de Togoro de leur part ne sont pas restés insensibles à leur situation. Cette vague de réfugiés composée de 7 hommes, 17 femmes et 49 enfants vit de mendicité dans la ville. Très sensible à cet état de fait, les résidents du quartier Togoro à l’image de Sadia Diakité et Alice Boubane sont en train de voir comment leur venir en aide.





Le chef de quartier et le préfet de la ville se sont rendus sur les lieux pour s’enquérir de leur situation. Du reste, le préfet a rendu compte au gouverneur qui à son tour a saisi le niveau central.