Kédougou : sept cas de rougeole confirmés dans le district sanitaire de Saraya

Le district sanitaire de Saraya (sud-est) est confronté à une épidémie de rougeole. Durant la période de décembre jusqu'au début janvier 2025, sept cas confirmés ont été recensés dans la localité, s elon l'Agence de Presse Sénaglaise, .



«Quatre cas ont été notifiés dans la zone de Khossanto, deux à Mamakhono et un à Bransan», a détaillé Alioune Faye, responsable du Programme élargi de vaccination (PEV) et de la surveillance épidémiologique. M. Faye a assuré aussi que les autorités sanitaires ont rapidement déclenché une riposte pour contenir une situation jugée préoccupante, démarrant «la riposte à Mamakhono et à Khossanto, précisément à la case des tout-petits, en collaboration avec les équipes pédagogiques».



Il a également mis l'accent sur le fait que cette action a conduit à la vaccination de tous les enfants de 9 mois à 5 ans, dans le but de freiner la propagation de la maladie dans ces localités isolées. « La zone restera officiellement en situation épidémique jusqu’au 6 février prochain. Si d’ici là, aucun nouveau cas n’est enregistré, nous pourrons déclarer la fin de l’épidémie», a-t-il précisé.



Il a aussi rassuré les communautés sur la disponibilité en vaccins et médicaments. « Nous disposons de suffisamment de vaccins. La rougeole étant une maladie très contagieuse, la collaboration de tous est indispensable pour atteindre notre objectif principal, qui est de protéger tous les enfants du département », a-t-il lancé