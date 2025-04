Le directeur de l’agence CBAO (Attijari Bank) de Kédougou, Bacary Sambou, a été arrêté par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) et déféré hier vendredi au parquet. Il est poursuivi pour « détournement de fonds par manipulation frauduleuse de comptes clients de plus de 16 millions de FCFA », selon les informations rapportées par Libération.



Âgé de 43 ans, l’homme, considéré comme un cadre de la banque, aurait utilisé ses accès privilégiés au système informatique pour effectuer des virements en sa faveur depuis des comptes clients. Un audit interne mené par l’institution bancaire a mis en lumière un mode opératoire bien rodé. À en croire le journal, le sieur Sambou aurait modifié les informations des comptes liés au service CBAO Mobile, afin de réaliser discrètement des transactions.



Les enquêteurs ont retracé des opérations illicites remontant à 2022. En moyenne, trois virements mensuels auraient été effectués, suivis de retraits en espèces compris entre 50.000 et 500.000 francs CFA. Pour échapper à la vigilance du système, il aurait ciblé les comptes de clients de la diaspora, souvent inactifs et non reliés aux notifications par SMS ou mail.



Le préjudice provisoire est estimé à 16.488.586 FCFA. Lors de son audition, Bacary Sambou a reconnu les faits et s’est dit prêt à rembourser intégralement les sommes en question. Il devra toutefois répondre de plusieurs infractions dont « accès et maintien frauduleux dans un système informatique, atteinte à l’intégrité dudit système, transactions frauduleuses et vol. »