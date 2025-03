Kédougou : un site d’orpaillage clandestin démantelé, six individus arrêtés et une importante quantité de bois illicite saisie (DIRPA)

Un site d’orpaillage clandestin a été démantelé, samedi à Tenkoto, dans la région de Kédougou (sud-est), par des éléments de la zone militaire numéro 4 (Tambacounda et Kédougou). Selon la Direction de l’information et des relations publiques de l’armée (DIRPA) qui livre l'information, une importante quantité de bois illicite a été saisie.



"Les unités de la ZM [zone militaire] N°4 ont démantelé ce jour un site d’orpaillage clandestin aux environs de TENKOTO, sur la FALÉMÉ", peut-on leur dans un post sur X (ancienne Twitter).



"Six orpailleurs ont été interpellés et des motos récupérées", informe la DIRPA qui précise que l’opération est toujours en cours.



A noter que c'est la deuxième opération de démantèlement de sites d’orpaillage clandestin dans cette partie orientale du pays, en moins de dix jours.

Le 20 mars dernier, les éléments de la Zone militaire N°4 ont démantelé un site d’orpaillage clandestin, sur la Falémé, dans le secteur de Kéniéba, frontalier du Mali. Divers matériels ont été également saisis, avait annoncé la DIRPA.