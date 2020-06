Keita Baldé veut s'imposer à Monaco la saison prochaine

Arrivé à l’AS Monaco en 2017, Keita Baldé ne s’est jamais réellement imposé avec le club du Rocher. Son bilan en 2019/2020 est très maigre, avec seulement 5 buts inscrits. Malgré tout, l’attaquant sénégalais veut rester au moins une saison de plus. Il a fait part de son envie dans un entretien à Sky Sports, rapporté par Africa Top Sports.



« Aujourd’hui, ma tâche est de profiter de la prochaine saison à Monaco et de devenir encore plus fort », a indiqué l’avant-centre sénégalais.



Rester à Monaco est son objectif, mais Keita Baldé n’écarte pas la possibilité d’aller faire une expérience dans un championnat bien plus huppé.



« Je suis né en Espagne, je suis un produit de Barcelone, mais je n’ai jamais joué dans ce championnat. Je suis devenu footballeur en Serie A, en jouant pour la Lazio, et puis j’ai décidé de tenter ma chance en Ligue 1. J’aime relever de nouveaux défis. Bien sûr, tout footballeur ambitieux aimerait jouer en Premier League ou en Liga », a-t-il dit.