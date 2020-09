Keita Bladé: son agent annonce sa probable prochaine destination

Diao Baldé Keita pourrait faire son grand retour en Série A. Indésirable à l’AS Monaco, l’international sénégalais a des touches en Italie si l’on s’en tient aux informations révélées par son agent.



L’arrivée de Niko Kovac est une mauvaise nouvelle pour Baldé Keita. Le joueur n’est pas dans le plan de l’ancien entraineur du Bayern Munich et est poussé vers la sortie. Non voulu sur le Rocher, l’ancien attaquant de la Lazio a la cote en Italie. C’est ce qu’a fait savoir son agent Federico Pastorello.



« Avec Moreno il figurait dans le projet, mais après il y a eu un changement d’entraîneur. Il s’entraîne désormais avec le groupe 2 et va partir. Un joueur comme Keita ne peut pas rester en dehors de l’équipe première. Il a des touches en Italie. La prochaine semaine pourrait être décisive », a-t-il déclaré sur Téléfoot La Chaine, reprise par Africa Top Sport.



Ancien joueur de la Lazio de Rome et de l’Inter Milan, Dia Baldé Keita pourrait retrouver dans les semaines à venir la Série A, un championnat qu’il connait très bien. Le nom du Milan AC est cité parmi ses prétendants du côté de la péninsule transalpine.