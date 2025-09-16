Kenya: la bataille d'un couple relance le débat sur la régulation de la gestation pour autrui

Au début du mois, un couple kényan de la communauté indienne a porté plainte contre une clinique de la fertilité, qui leur a permis d’avoir un enfant grâce à une mère porteuse. Quelques semaines après l’accouchement, le couple considère que la peau de l’enfant est trop noire et accuse la clinique de trafic, relançant le débat sur la gestation pour autrui (GPA).

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">