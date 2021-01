Kenya: les enfants reprennent le chemin de l'école après un confinement destructeur

Ils attendent depuis plus de neuf mois leur retour derrière les bancs de l’école. Près d’une année sans instruction ou presque car, si les cours à distance ont été mis en place par certains établissements, en réalité très peu de Kenyans ont eu accès au matériel technologique nécessaire.



Cette longue fermeture des écoles est difficilement compréhensible dans le pays alors même que les églises, les restaurants, les magasins n’ont quasiment jamais fermé depuis le début de la pandémie.



Les conséquences sur les enfants sont dramatiques.



Le boom des grossesses adolescentes d’abord. Selon l’Unicef, plus de 2 adolescentes sur 5 sont enceintes en ce moment au Kenya. Des jeunes filles délaissées par leurs parents qui eux doivent continuer de travailler. Certaines d’entre elles se sont mariées, encore mineures.



Ensuite, les enfants des rues, qui sont de plus en plus nombreux dans la capitale à vivre de la mendicité. D’autres se sont mis à travailler pour aider leurs parents à subvenir aux besoins de la famille. Sans parler de la délinquance et de la consommation de drogue qui explosent chez les jeunes.