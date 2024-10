Kenya: un tribunal suspend le remplacement du vice-président destitué

De nouveaux rebondissements, dans le feuilleton politique de la destitution du vice-président, Rigathi Gachagua. Au moment où la validation de la nomination de Kithure Kindiki par le président William Ruto était adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, quelques heures après l'approbation de la destitution inédite de Rigathi Gachagua par le Sénat, une ordonnance de justice a suspendu la procédure jusqu'au 24 octobre. Le juge Chacha Mwita, a estimé que la plainte déposée par Rigathi Gachagua soulève « des questions substantielles du point de vue de la loi et de l’intérêt public », rapporte notre correspondante à Nairobi, Gaëlle Laleix.



Le vice-président déchu, hospitalisé quelques heures avant le vote des sénateurs jeudi soir, avait contesté son remplacement en justice, le qualifiant d'anticonstitutionnel et précipité.



Près d'une semaine après l'adoption à une écrasante majorité de la motion de destitution de Rigathi Gachagua par l'Assemblée nationale, le Sénat avait jugé jeudi soir le vice-président coupable de « violation grave » de la Constitution, de menaces envers les juges et de pratiques politiques de division ethnique.



Rigathi Gachagua, 59 ans, est devenu le premier vice-président écarté du pouvoir dans le cadre d'une telle procédure, prévue par la Constitution de 2010. Il a qualifié la procédure de destitution de « complot visant à [le] chasser du pouvoir en raison d'autres considérations politiques » et a assuré la semaine dernière qu'il se battrait « jusqu'au bout ».



Mais quelques heures avant le vote de la chambre haute et alors qu'il devait se défendre devant les sénateurs, Rigathi Gachagua a été hospitalisé pour de « fortes douleurs thoraciques ». Selon un médecin, son état était jeudi soir stable, mais il restera en observation entre 48 et 72 heures.



Ses avocats, qui avaient demandé un report du vote du Sénat, jugent sa destitution anticonstitutionnelle et précipitée, Rigathi Gachagua ayant été privés de l'opportunité de se défendre. Ils ont lancé vendredi matin une procédure judiciaire pour bloquer son remplacement. « En raison des problèmes soulevés » dans cette saisine, « et de l'urgence démontrée, une ordonnance conservatoire est par la présente émise pour suspendre l'application de la résolution par le Sénat », a jugé la Haute cour kényane.



L’ancien vice-président Kalonzo Musyoka, aujourd’hui à la tête du parti d’opposition Wiper Democratic Movement se réjouit de la suspension décidée par la justice. « Le pouvoir législatif est sous la coupe de l’exécutif » du président William Ruto, écrit-il sur X, dénonçant « une violation des règles fondamentales de la justice ». « La rapidité avec laquelle le Parlement a destitué Rigathi Gachagua n’était pas pour rendre justice, mais pour plaire à son maître William Ruto » écrit sur X, Boniface Mwangi, militant de la société civile.



Pour le sénateur de la majorité présidentielle, Tom Ojienda, cette décision arrive trop tard, puisque l’Assemblée nationale a voté ce matin, à la majorité absolue, la nomination de Kithure Kindiki, jusqu’ici ministre de l’Intérieur, comme nouveau vice-président.



Sa prestation de serment est prévue demain. L’ordonnance de la cour, la suspend pourtant jusqu’au 24 octobre.