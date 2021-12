Keur Ayib ( Kaolack) : la Douane saisit 21 paquets de chanvre indien

L’opération bouclage des couloirs déclenchée par la Douane est en train de produire ses résultats dans le cadre de la croisade contre la drogue. En tout cas, les gabelous de la brigade commerciale de Keur Ayib ont fini de boucher leur secteur contre les trafiquants de drogues et les contrebandiers.



Sous la direction du sous-lieutenant El Hadj Sokhna, ils ont saisi dans la nuit du 26 au 27 décembre 21 paquets d’un total de 1 kilo de chanvre indien d’une valeur de plus de 2 millions Fcfa.



Selon « L’AS », la drogue était dissimulée dans une charrette. Le leader a placé une taule de la même dimension que la charrette pour cacher la drogue. Mais il ignorait qu’il était dans le viseur des gabelous qui ont l’intercepté près de la frontière entre le Sénégal et la Gambie.