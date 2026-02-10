Drame à l’UCAD : 105 étudiants interpellés, plusieurs blessés parmi eux

La journée du lundi 9 février restera marquée d'une pierre noire pour l'enseignement supérieur sénégalais. Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de chirurgie dentaire, originaire de Matam, a perdu la vie lors de ces tensions. Si les circonstances exactes de son décès font encore l'objet d'investigations, sa disparition a suscité l’émoi et la consternation. Beaucoup d’étudiants ont simplement plié bagages pour quitter le campus.







Suite aux échauffourées qui ont duré une grande partie de la journée et de la soirée de lundi, les forces de sécurité ont procédé à de nombreuses interpellations. Selon des sources sécuritaires mais aussi concordantes plus de 105 étudiants ont été conduits dans les différents commissariats de la capitale pour « participation à une manifestation non autorisée », « trouble à l’ordre public » et « destruction de biens publics ». La plupart de ces étudiants arrêtés ont des blessures et des marques de sévices et de violences.



Le collectif des délégués d'étudiants dénonce, quant à lui, des arrestations « arbitraires » et réclame la libération immédiate de leurs camarades. « Nous sommes en deuil, et au lieu de nous laisser pleurer Abdoulaye, on nous traque jusque dans nos chambres », a déploré un représentant syndical sous le couvert de l'anonymat.

