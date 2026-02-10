Mort d'Abdoulaye Ba : L'amicale de la FMPO exige la vérité et annonce une autopsie

Face à la tragédie qui secoue l'Université Cheikh Anta Diop, l'Amicale des étudiants de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie (FMPO) est sortie de son silence. Dans un communiqué officiel, l'organisation estudiantine affiche sa détermination à obtenir justice pour leur camarade disparu, Abdoulaye Ba.



L'émotion est vive, mais la détermination l'est tout autant. Suite au décès brutal d'Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de chirurgie dentaire, l'amicale de la FMPO a publié une note officielle pour fixer les prochaines étapes de ce qu'elle considère comme une quête de justice impérative.



Transparence et voies légales



L'amicale, par la voix de son président Cheikh Atab Sagna, a affirmé qu'elle suivrait cette affaire avec la plus grande rigueur. Les camarades d’Abdoulaye Ba se disent déterminés à utiliser toutes les voies et moyens légaux pour situer les responsabilités à chaque échelon de décision. Avant de préciser leur «volonté ferme de faire éclater la vérité sur les circonstances exactes entourant le drame ». L'amicale s'engage, en outre, à communiquer les résultats du rapport d'autopsie dans les prochaines heures.





Une action concertée avec la famille





Consciente de la douleur des proches du défunt, l'amicale précise qu'elle agira « en concert avec la famille du défunt » pour décider de la procédure à adopter par la suite. Cette collaboration étroite vise à respecter le deuil de la famille tout en assurant une pression constante pour que l'affaire ne soit pas classée sans suite.





Le communiqué se conclut par une réitération de l'attachement indéfectible de l'amicale à la défense de la cause estudiantine, dans un climat où la tension reste palpable sur le campus.

