Keur Massar : démantèlement d’un réseau QNET, 20 étrangers interpellés

La Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé, le jeudi 4 septembre 2025, au démantèlement d’un réseau frauduleux opérant sous l’appellation « Qnet Infinity Millenials », installé à Niacoulrap (Dakar). Selon des sources sécuritaires, ce réseau attirait principalement des étrangers avec des promesses d’emplois fictifs. Les victimes devaient verser 600 000 francs CFA, présentés comme l’achat de produits tels que le Sipandant, le café Olé ou encore le bio-disque, avant de suivre une prétendue formation dans un centre clandestin dépourvu de toute autorisation administrative.





Les gendarmes, après recoupement d’informations et d’indices, ont découvert une maison servant à la fois de dortoir et de salle de cours pour les nouveaux adhérents. Les investigations ont confirmé l’existence de cette structure parallèle, où étaient regroupés les participants. Si les dirigeants du réseau, identifiés, ont réussi à prendre la fuite, l’opération a conduit à l’interpellation de 20 personnes, toutes considérées comme victimes de ce trafic. Parmi elles figurent 2 Béninois, 3 Ivoiriens et 15 Guinéens.



L’enquête se poursuit.