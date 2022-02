Keur Massar : un vigile se fait passer pour un gendarme, gifle un livreur avant d’être lynché

Un agent de sécurité connu sous le nom de D. Sidibé profitait de la pandémie du Coronavirus pour se faire passer pour un gendarme et procéder à une extorsion de fonds. Tout a commencé le 11 mars 2020, à l'arrivée du redouté Coronavirus au Sénégal. D. Sidibé, agent de sécurité (vigile), qui trouvé que c’était une belle occasion pour se remplir les poches traquait les boutiquiers qui ne respectent pas les mesures sanitaires liées à la vente du pain.



Ainsi, l'agent de sécurité arpentait les rues de Keur Massar chaque jour et entrait au hasard dans une boutique pour brandir sa carte en se présentant comme un gendarme envoyé en mission par le Commandant de la Brigade de gendarmerie afin de vérifier si dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, les boutiquiers qui écoulaient le pain respectaient les mesures sanitaires, rapporte « Les Échos ». Parmi les victimes Abdou Diallo, un boutiquier des agissements qui a été arnaqué par le sieur Sidibè. « Après avoir brandi une carte, il a exhibé subitement une paire de menottes avant d'exiger le paiement, séance tenante, d'une amende de 400 000 FCfa que j'ai finalement négociée jusqu'à hauteur de 150 000 FCfa qu'il a vite empochés avant de quitter la boutique », a-t-il dénoncé face aux enquêteurs.



L’un de ses autres victimes un livreur de pain, Mamadou S. Diallo a révélé que le « faux gendarme », lui a collé une gifle magistrale avant de brandir une arme. Ignorant qu'il s'agit d'une arme factice, Mamadou S. Diallo s'est laissé embarquer dans un véhicule clando immobilisé par le faux gendarme. Le livreur de pain a dû lui verser la somme de 50 000 FCFA afin d’être libre. Selon le journal, D. Sidibè a écumé les boutiques et autres lieux de Keur Massar pendant deux ans sans être démasqué.



Finalement, il a été démasqué il y a quelques jours (en février 2022) par le commerçant Babacar Sy au quartier Darou Misset qu’il avait déjà arnaqué il y a un mois. Le sieur Sy a ameuté les riverains qui après avoir arrêté le prévenu l’ont sévèrement lynché. Sauvé par l'arrivée des gendarmes de Keur Massar, alertés au téléphone par des passants, D. Sidibé, âgé de 40 ans, a été finalement déféré au parquet pour « usurpation de fonction et extorsions de fonds » évalués provisoirement à 308 000 FCfa en attendant que d'autres victimes se manifestent.