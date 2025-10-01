Keur Ndiaye Lô : un poteau électrique prend feu en pleine pluie

Un poteau électrique a pris feu, hier mardi vers 20 heures, à Keur Ndiaye Lo, dans le département de Rufisque, en pleine pluie, sombrant tout le village dans le noir. Aucun dégât matériel ni perte en vie humaine n’a été enregistré, a constaté une équipe de PressAfrik qui était sur place. Les habitants, inquiets pour leur sécurité, ont invité les autorités compétentes à agir rapidement pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.



« Quand le poteau prenait feu, j’étais chez moi en face. Auparavant, il faisait des petites étincelles, mais on se disait que ce n’était pas grave. On n’a jamais pensé qu’il allait brûler un jour. Franchement, ça nous a surpris, surtout quand les files électriques se sont détachées. Comme il pleuvait, on ne pouvait rien faire. On a juste appelé la Senelec. Les sapeurs-pompiers étaient injoignables. Heureusement qu’il n’y a pas eu de dégâts », a témoigné Mouhamed Sanké, un habitant du village.



Matar Niang, conseiller municipal de Sangalkam, s'est immédiatement rendu sur les lieux. Il a déclaré : « Les faits se sont déroulés sous mes yeux. J'ai personnellement saisi le maire pour qu'il alerte les autorités compétentes et sécurise la population de Keur Ndiaye Lô, surtout les passants. L'action s'est produite en pleine pluie, or pluie et courant ne vont pas ensemble », a-t-il expliqué.



Selon lui, la gendarmerie et les équipes de la Senelec se sont rapidement déplacées pour isoler le danger. « La Senelec a même positionné des valises pour éviter aux passants d'être électrocutés. Après l’incendie du poteau électrique, la Senelec a déployé ses équipes pour isoler les fils et sécuriser la zone. Des valises ont été placées afin d’éviter tout risque pour les passants, en attendant le rétablissement du courant annoncé dans les prochaines heures. Ils nous ont promis de rétablir le courant le plus vite possible », rassure le conseiller municipal.



Mouhamed Sanké a interpellé pour sa part l'État et la Senelec : "Puisque la Senelec ne nous offre pas gratuitement l'électricité, elle doit mettre plus de sérieux dans son travail. Normalement, chaque fin de mois, ses agents devraient descendre sur le terrain pour vérifier l'état des poteaux. Le courant est vital pour la population, mais il peut être dangereux. Sur ce point, nous interpellons le gouvernement ".



Face à l'inquiétude de la population, la Senelec a promis de rétablir rapidement l'électricité.