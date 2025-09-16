Keur Socé : sous-préfet de Ndiédieng suspend les « Navétanes » jusqu’à nouvel ordre

Le sous-préfet de Ndiédieng (centre), Mbaye Seck, a suspendu le championnat populaire de football connu sous le nom de « Navétanes », dans la commune de Keur Socé, département de Kaolack, jusqu'à nouvel ordre.
Il a évoqué un manque de couverture sécuritaire des matchs, des affrontements récurrents entre les supporters des équipes participant à cette compétition et l’insécurité dans les aires de jeux.
Il a évoqué un manque de couverture sécuritaire des matchs, des affrontements récurrents entre les supporters des équipes participant à cette compétition et l’insécurité dans les aires de jeux.
Autres articles
-
Médina Baye : trois (3) individus arrêtés pour un vol en réunion
-
Inondations à Touba : Cheikh Tidiane Dièye valide un plan d’urgence et mobilise d'importants moyens matériels, humains et financiers
-
Financement agricole : l’adjointe au gouverneur de Dakar met en garde contre les détournements d’objectif
-
Justice : Mbagnick Diop obtient une liberté provisoire
-
Seydina A. Seck met en garde : « Toute personne qui se prononcera sur cette affaire au nom de Wally sera traduite en justice »