Keur Socé : sous-préfet de Ndiédieng suspend les « Navétanes » jusqu’à nouvel ordre



Le sous-préfet de Ndiédieng (centre), Mbaye Seck, a suspendu le championnat populaire de football connu sous le nom de « Navétanes », dans la commune de Keur Socé, département de Kaolack, jusqu'à nouvel ordre.
 
Il a évoqué un manque de couverture sécuritaire des matchs, des affrontements récurrents entre les supporters des équipes participant à cette compétition et l’insécurité dans les aires de jeux.
 
Moussa Ndongo

Mardi 16 Septembre 2025 - 22:11


