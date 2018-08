Khadim Ndiaye sur sa non-sélection : "quand j'ai vu la liste, c'était dur d'y croire"

Pour Khadim Ndiaye, il se dit surpris de la décision du coach, avant d'encourager ses coéquipiers pour le bien du Sénégal. « Quand j’ai vu la liste. C’était dur d'y croire. Je reconnais cependant, avoir été surpris par ma non-convocation. Je ne veux pas m'appesantir dessus. »



Il poursuit : « Je me dis que c’est le choix du coach. Il a veut peut-être miser sur la jeunesse. Dans un passé récent, on me faisait confiance et on laissait d’autres à quai. Aujourd’hui, si ça tombe sur moi, je dois continuer à travailler sans rechigner ou tirer sur les gens. Ça ne serait pas responsable de ma part. Je ne suis pas déçu encore moins fâché », clame le gardien d’Horoya dans un entretien avec Record.



A noter que Khadim Ndiaye, titulaire avec son club guinéen, s'est qualifié mardi en quart de finale de la Ligue africaine des champions après le nul (0-0) obtenu sur la pelouse de Mamelodi Sundowns FC. Le Horoya occupe la deuxième place du groupe C derrière le Wydad Casablanca.