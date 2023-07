Khalifa Sall : « J'échange régulièrement avec Karim Wade »

Ils ont en commun l'éligibilité. Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, se parlent régulièrement. Le premier nommé a fait cette révélation face à Maimouna Ndour Faye sur la 7tv.



« Karim a vécu des moments difficiles en prison. Et quiconque y passe en sait quelque chose. C'est pourquoi moi, depuis 2021, je ne cesse de répéter, il ne faut pas qu'il ait une 3e victime. Parce que quand tu es injustement embastillé, c'est très dur. Ce n’est pas une question de solidarité prisonnière. Je considère qu'il est porteur ou l'héritier du président Abdoulaye Wade. En tous cas ses camarades le considèrent comme tel. Alors ce que représente le PDS (Parti démocratique sénégalais), parler ou discuter avec Karim Wade, c'est normal. J'échange régulièrement avec lui, on se parle parce qu’on partage le même pays », a dit l’ancien maire de Dakar.