Kaffrine : tensions politiques et accusations de stratégie de manipulation à l’approche des locales

À Kaffrine, le climat politique se tend à l’approche des prochaines échéances locales. Une vive polémique oppose actuellement le maire Abdoulaye Seydou Sow et le président du conseil départemental Abdoulaye Willane, sur fond d’accusations relayées par médias interposés.





Dans ce contexte, le président d’un mouvement politique local, El Hadji Modou Ndao, est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il considère comme une stratégie de manipulation de l’opinion publique.





S’exprimant en marge d’une assemblée générale consacrée à l’évaluation d’un financement destiné à plusieurs groupements de femmes, El Hadji Modou Ndao n’a pas mâché ses mots. Selon lui, les tensions affichées entre les deux responsables politiques cacheraient en réalité une volonté commune de se partager à nouveau les postes lors des prochaines élections locales.





« Il s’agit d’une tentative de duper les populations pour reconduire les mêmes schémas », a-t-il déclaré devant les membres de son mouvement.





Un bilan critiqué



Dans son intervention, M. Ndao a pointé du doigt la gestion passée des deux leaders. Il reproche notamment à Abdoulaye Wilane de ne pas avoir su exploiter efficacement les opportunités offertes par certains programmes de développement, notamment Promoville.





De son côté, Abdoulaye Seydou Sow est accusé de ne pas avoir suffisamment œuvré à la réalisation d’infrastructures majeures dans la commune, malgré sa proximité avec les plus hautes autorités de l’État, dont le président Macky Sall.





Une nouvelle génération en embuscade



Pour El Hadji Modou Ndao, les rivalités actuelles relèvent davantage d’un jeu politique déjà observé par le passé. Il affirme que les deux hommes avaient, lors des précédentes élections, bénéficié de médiations ayant abouti à une répartition des responsabilités entre mairie et conseil départemental.





Mais cette fois, prévient-il, « leur temps est révolu ».



Il estime qu’une nouvelle génération d’acteurs politiques est désormais prête à s’imposer dans le paysage local, portée par une volonté d’alternance générationnelle.





Enfin, le leader politique considère que la principale stratégie des deux responsables reste aujourd’hui la communication médiatique. « Leur seule arme de guerre, c’est leur voix à travers les médias », a-t-il conclu, dénonçant une surenchère verbale destinée, selon lui, à maintenir leur influence.





À Kaffrine, cette montée de tensions laisse présager une campagne électorale animée, où anciens et nouveaux acteurs politiques devraient s’affronter pour le contrôle des institutions locales.

