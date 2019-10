Khalifa Sall déballe: "on m'a demandé de sortir, j'ai refusé, on m'a foutu dehors avec mes bagages"

En visite chez Serigne Mansour Sy Djamil, vendredi 4 octobre 2019, Khalifa Sall a fait des révélations sur son séjour à la prison de Rebeuss et sur les conditions dans lesquelles il a été libéré.



«À la prison, on m’a foutu dehors. On m’a demandé de sortir, j’ai catégoriquement refusé, parce que je n’ai pas demandé la grâce. C’est ainsi qu’ils m’ont pris avec mes bagages pour me mettre dehors», a-t-il affirmé, selon le journal "Les Echos", devant le marabout et non moins leader du mouvement Bis Du Niak



L'ex-édile de la ville de Dakar d'ajouter: «On m’a proposé un marché que j’ai refusé, car je n’ai pas peur de la prison. Il n’y a que des humains là-bas. L’essentiel, c’est de garder sa dignité».



Pour rappel, Khalifa Sall est également allé à Touba vendredi rendre visite au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.