Khalifa Sall hué, Déthié Fall vient à sa rescousse

Après Pape Djibril Fall, c'est au tour de Khalifa Sall d'être hué par l'immense foule présente à la Place de la Nation. L'ancien maire de Dakar n'a pas été épargné par les nombreux militants de Pastef qui ont pris part à la manifestation pacifique de ce vendredi.



Une fois sur scène, Khalifa Sall a été fortement hué. Suite à cela, il n'a pas voulu prendre la parole pour s'adresser au public. Finalement, Déthié Fall et les autres leaders de l'opposition l'ont rejoint sur scène pour lui montrer leur solidarité.



Prenant la parole, celui-ci a invité les militants à être unis derrière tous les leaders de Yewwi Askan Wi sans exception. « Il n'y a que la vérité qui m'intéresse et vous savez que si vous voulez faire partir Macky Sall d'ici, nous devons être unis. Tous les leaders de YAW doivent être unis, alors félicitons tous les leaders qui sont là, y compris Khalifa Sall et Pape Djibril Fall. J'ai fait l'armée et là-bas on nous a appris que les petites querelles, il ne faut jamais les prendre en compte ; les grandes querelles sont le départ de Macky Sall. Restons concentrés là-dessus, c'est l'essentiel », exhorte Déthié Fall, qui tente d'apaiser les choses.



Pour rappel, les militants d'Ousmane Sonko en veulent à Khalifa après que celui-ci ait rejoint le dialogue initié par le chef de l'État, tout en soutenant que tout ce qui l'intéresse, c'est de participer à la présidentielle de février 2024.