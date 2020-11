Khar-Yallah : l'Imam filmé en train de tirer un coup, traine "sa maîtresse" en justice

L’affaire a fait un grand bruit la semaine dernière. El Hadji Aboubacar Diallo, un Imam à Khar-Yallah, un quartier populeux de la capitale sénégalaise, a été filmé vendredi, juste avant l’heure de la prière au domicile sa petite-copine, en train de tirer un coup et la vidéo a été partagée dans les réseaux.



Filmée par cette dernière, le prêcheur pour se défendre a déclaré que « sa maîtresse » a voulu le nuire ». Pour laver son honneur, il a porté plainte contre la dame, une infirmière du nom de Soda Marème Touré. Il reproche à son amante d’avoir pris et diffusé des images obscènes de leurs moments intimes. Et sans son consentement, l’infirmière aurait envoyé les images à son jeune frère et à son épouse.



Jugée, Soda Marème écope une peine de 3 mois avec sursis. Et le plaignant a récolté une salve de réprobations de la part du parquet.