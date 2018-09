Kidira entre eaux usées et inondations : les autorités réclament leur Puma

Les inondations et les eaux stagnantes préoccupent les autorités locales de Kidira qui demandent à l’Etat de mettre en œuvre, dans cette partie du Sénégal, le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma). A en croire Oumar Cissokho, le déclenchement de ce programme permettra avant tout de dérouler un programme d’assainissement de Kidira.



«Il faut un programme spécial pour l’assainissement de Kidira. Si les eaux de pluies et les eaux usées allaient directement se jeter dans le fleuve, il n’y aurait pas eu d’inondations », a déclaré M. Cissokho par ailleurs chargé de communication à la mairie de Kidira.



Revenant sur le Puma, il fait savoir, sur Sud Fm, qu’il ne concerne pas encore la ville de Kidira malgré sa situation géographique (Kidira se trouvant à la frontière entre le Sénégal et le Mali). Selon lui, c’est sa position stratégique qui devrait permettre à la ville de bénéficier du volet «Assainissement et voierie» de ce programme, d’autant plus «qu’elle est la porte de l’Afrique».