L'inspectrice du Trésor Tabaski Ngom est à nouveau déférée au parquet après l'agression d'une codétenue enceinte

Le commissariat d'arrondissement du Plateau a procédé, sur instructions du Parquet, à la remise de l'inspectrice du Trésor Tabaski Ngom aux forces de police de Grand Yoff suite à une violente altercation survenue le 30 août 2026 au Pavillon spécial de la Maison d'arrêt et de correction.



S'opposant catégoriquement à la décision de la direction d'installer dans sa cellule une codétenue de 21 ans, A. Diatta, enceinte de huit mois, la prévenue a proféré des menaces avant d'agresser physiquement la jeune femme, la projetant au sol et lui portant des coups, avant de se rebeller contre le personnel pénitentiaire intervenu pour maîtriser la situation.



Consécutivement à cette agression, la victime a été évacuée en urgence vers l'Hôpital principal de Dakar pour y recevoir des soins adaptés à son état de grossesse, tandis que le directeur de l'établissement pénitentiaire saisissait formellement le Procureur de la République. Cet incident alourdit la situation judiciaire de Tabaski Ngom, déjà écrouée par le juge d'instruction du 5ᵉ cabinet du Pool judiciaire financier pour des chefs d'inculpation majeurs, notamment pour « association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics et infractions informatiques ».



Sauf modification de calendrier, l'inspectrice du Trésor doit être présentée ce vendredi devant le Parquet pour répondre de ces nouveaux faits de violence volontaire.