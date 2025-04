Kidira : un agent de sécurité de proximité (ASP) froidement égorgé par un berger

Horreur à Kidira. Un agent de sécurité de proximité a été tué lors d’une mission de patrouille conjointe avec les eaux et forêts. Les circonstances de sa mort, particulièrement violentes, suscitent l’émotion dans la zone.



L'agent Abdoulaye Ndianor accompagnait une équipe des eaux et forêts à Sénédébou, un village du département de Bakel, lorsque le drame s’est produit. La patrouille avait surpris un berger, Azirou Ba, en train d’abattre illégalement des arbres pour nourrir son troupeau.



L’homme affirme alors être en compagnie de son père, resté dans les environs. À la demande des agents, Abdoulaye Ndianor l’escorte à moto afin de retrouver ce dernier. Mais en chemin, le berger se saisit d’une hache et frappe violemment l’agent à la tête, avant de le décapiter. Il dissimule la tête de la victime sous un arbre, enfouit le corps sur une colline sous un amas de pierres, puis prend la fuite à moto, effaçant toute trace de sa présence.



Alertés par l’absence prolongée de leur collègue, les agents des eaux et forêts de Kidira entament des recherches. Ils font une macabre découverte vers deux heures du matin : le corps sans vie de l’agent, mutilé, enfoui en pleine brousse.



Informée, la gendarmerie intervient rapidement et parvient à localiser le suspect alors qu’il tentait de fuir. Azirou Ba est interpellé et passe aux aveux. Il reconnaît avoir tué l’agent de sécurité de proximité. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame.