Kidira : un commerçant mauritanien atteint par balle lors d'un braquage

Dans la nuit du dimanche passé, deux malfaiteurs encagoulés ont attaqué une boutique de ressortissants mauritaniens dans la commune de Kidira. Ils ont ouvert le feu et atteint l'un d'eux.



Deux malfrats, encagoulés et armés Jusqu'aux dents, se sont introduits dans une boutique appartenant à des ressortissants mauritaniens établis au quartier Pont, sis dans la commune de Kidira, département de Bakel, région de Tambacounda. Face au refus des commerçants de de leur remettre de l'argent, ils ont ouvert le feu sur l'un d'eux du nom Saïd Al Moustapha, écrit le journal L’Observateur.



Atteint au dos, il a été évacué aux Urgences du centre hospitalier régional de Tambacounda. Les assaillants ont tiré un coup de feu à l'approche des populations pour s'enfuir. Les éléments du Garsi et ceux de la Brigade de Kidira se sont dé ployés en suivant les traces de fuite des assaillants qui ont traversé la frontière avec le Mali.



La même source rapporte que les faits se sont déroulés aux environs de 22 heures, dans la nuit du dimanche 24 septembre dernier.



