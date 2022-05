Kolda: 02 activistes de la société civile arrêtés et déférés au parquet

Deux activistes, Youssouph Thiané Baldé, coordonnateur départemental de la section Frapp France Dégage de Vélingara et Amadou Baldé, ont été arrêtés et déférés au parquet hier mercredi, par la gendarmerie de la localité, située à 123 km de Kolda.



Leur arrestation fait suite à une plainte déposée par la partie plaignante qui les accuse d'avoir publié dans les réseaux sociaux un texte qui porte atteinte à la dignité du chef de service de l'Urbanisme et de l'Habitat et du maire de la localité.



Dans leurs publications, ils soutiennent que ces derniers font de l'arnaque dans les autorisations de construire et sur les plans de construction.



Se sentant diffamer, les autorités mises en cause ont déposé plainte pour laver leur honneur.



Auditionnés après leur arrestation, les activistes ont confirmé l'authentification de leur texte et disent détenir les preuves de leurs accusations. Ils ont été ainsi déférés au parquet de Kolda.



Le Secrétariat exécutif du Frapp, via une publication dans les réseau, exige leur libération.