Kolda : 112 agents municipaux enrôlés à la mutuelle de santé

À Kolda (sud), l’accès aux soins de santé vient de connaître une avancée notable pour les agents municipaux. Au total, 112 travailleurs de la mairie ainsi que leurs familles bénéficieront désormais d’une couverture sanitaire à moindre coût, grâce à leur enrôlement à la mutuelle de santé, une initiative portée par le maire Mameboye Diao.



La cérémonie de remise symbolique des cartes de membre s’est tenue ce mardi 24 mars dans la salle de délibération de la mairie. Elle a concerné une première cohorte de 40 agents municipaux, en présence des autorités locales et des partenaires du secteur de la santé.



Présidant la rencontre, le deuxième adjoint au maire, Fabouly Gaye, a indiqué que cette action s’inscrit dans le cadre de la convention signée entre la municipalité et l’Union départementale des mutuelles de santé de Kolda. «Une démarche qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail des agents communaux», a-t-il ajouté.



Au nom des bénéficiaires, Prospère Bacourine n’a pas caché sa satisfaction. «C’est une joie immense qui nous anime», a-t-il déclaré, saluant un geste « hautement humanitaire » du maire. Selon lui, cette initiative intervient après la revalorisation des salaires des agents, ce qui en fait « une première dans la vie de cette institution municipale ». Sous les applaudissements de ses collègues, il a ajouté : « Celui qui t’aide à te soigner, t’a tout donné ».



Même son de cloche du côté de l’Union départementale des mutuelles de santé. Son représentant a salué l’engagement du premier magistrat de Kolda, estimant que cette couverture sanitaire contribuera à améliorer les performances des agents municipaux, désormais plus sereins face aux aléas de santé.



Profitant de l’occasion, il a plaidé pour un élargissement de cette initiative à l’ensemble des populations, avec une attention particulière portée aux couches les plus vulnérables.



Avec cette mesure, la municipalité de Kolda pose un acte fort en faveur de la protection sociale, ouvrant ainsi la voie à une meilleure prise en charge sanitaire des agents et leurs familles.