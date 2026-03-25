Espagne: Diomaye reçoit les dirigeants de GB Foods et RIU Hotels & Resorts et évoque des "avancées concrètes"

Actuellement à Madrid (Espagne) dans le cadre d’une visite officielle de 78 heures, le chef d’Etat du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a accordé, ce mercredi 25 mars, des audiences aux dirigeants des groupes GB Foods et RIU Hotels & Resorts. Ces échanges ont permis d'enregistrer des «avancées concrètes» et des perspectives d'investissements à «fort impact», selon une note de la Présidence.



Le groupe GB Foods, solidement implanté au Sénégal, a «confirmé sa volonté de renforcer ses engagements, notamment à travers le développement de l'agriculture locale en amont de sa chaîne de production, ainsi que des initiatives liées à la nutrition et à la santé alimentaire».



De son côté, le groupe RIU a exprimé «des intentions claires d'expansion» au Sénégal, avec un projet d'extension de ses capacités hôtelières et une «montée en gamme» de son offre, contribuant ainsi à renforcer l'attractivité touristique du pays et à générer des retombées économiques directes.



À travers ces audiences stratégiques, toujours selon le communiqué, «le Président de la République consolide une dynamique d'investissements structurants, orientée vers la création de valeur locale, l'emploi et le développement durable de secteurs clés de l'économie nationale».



Pour rappel, GB Foods est un acteur majeur de l'industrie agroalimentaire, spécialisé dans les aides culinaires, les sauces tomate et les condiments en Afrique. RIU Hotels & Resorts est une chaîne hôtelière espagnole de renom, opérant près de 100 hôtels dans 21 pays, axée sur le "tout compris" (All Inclusive), la gastronomie et le loisir.