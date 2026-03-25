Emprunt «secret» de 650 millions d’euros: «Le gouvernement est rattrapé par ses propos» (Zahra Iyane Thiam)

Le média britannique Financial Times a annoncé, lundi 23 mars, que le Sénégal a «secrètement emprunté» 650 millions d'euros en 2025 avec des outils financiers complexes pour éviter un défaut de paiement de sa dette. Face à la vague de réactions, le ministère des Finances et du Budget a publié, le 24 mars 2026, un communiqué rejetant fermement les accusations du quotidien, tout en précisant que les opérations financières de l'année 2025 s'inscrivent strictement dans les plafonds autorisés par les lois de finances et dans le cadre de la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (Sdmt).



Malgré cette clarification, l’opposition sénégalaise continue de critiquer "l'opacité" qui a entouré la procédure. Zahra Iyane Thiam, ancienne ministre et membre du parti «La Nouvelle Responsabilité», a accusé le gouvernement de poursuivre la gestion financière opaque dénoncée précédemment sous Macky Sall, et marquée par des chiffres de dette supérieurs à ceux officiellement déclarés.



«Les montants ne sont même pas exacts. Parce que sur la même question, la Plan d'orientation des actions (POA) a indiqué une dette de 750 millions de dollars avec des taux supérieurs aux taux de la dette locale. Donc ça veut dire que même sur la question du coût, où le communiqué du ministère invoque 7,1 %, je veux dire que ça s'est rapporté au coût sous-régional », a t-elle souligné sur les ondes de la Radio Futur Média, lors du journal de 12 heures. Elle ajoute que «sur le marché local, le coût est supérieur d'après les informations sur le même sujet de la POA. Donc ça veut dire vraiment que le gouvernement est rattrapé par ces propos».



L'administration de Macky Sall a été accusé par ce nouveau régime d'avoir dissimulé une dette importante, estimée à environ 07 milliards de dollars entre 2019 et 2024. Pour Zahra Iyane Thiam, les informations révélées par le quotidien britannique a permis aux Sénégalais de constater «qu’aujourd’hui il n'y a pas de dette cachée».

