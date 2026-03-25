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France: Marcel Humblot, maire de Morionvilliers, décède à 87 ans au lendemain de sa 11e réélection



France: Marcel Humblot, maire de Morionvilliers, décède à 87 ans au lendemain de sa 11e réélection
En France, le maire de Moronvilliers, Marcel Humblot, est décédé suite à un cancer le lundi 23 mars, à 87 ans, selon plusieurs médias français dont 20 Minutes. Après avoir passé plus de 61 ans sans partage à la tête de la municipalité, il avait été réélu pour un 11e mandat dès le premier tour, le dimanche 15 mars 2026. 

Son petit village  Morionvilliers,  dans le Haute-Marne,  compte 31 personnes inscrites sur les listes électorales. Sa liste «Ensemble pour Morion» a recueilli 100% des suffrages exprimés, soit 11 voix.
   
Pour rappel, Marcel Humblot a été élu pour la première fois au troisième tour, le 28 mars 1965. C’est la fille du défunt, Nathalie Humblot, qui devrait lui succéder. 
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Charles KOSSONOU

Mercredi 25 Mars 2026 - 15:20


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