France: Marcel Humblot, maire de Morionvilliers, décède à 87 ans au lendemain de sa 11e réélection

En France, le maire de Moronvilliers, Marcel Humblot, est décédé suite à un cancer le lundi 23 mars, à 87 ans, selon plusieurs médias français dont 20 Minutes. Après avoir passé plus de 61 ans sans partage à la tête de la municipalité, il avait été réélu pour un 11e mandat dès le premier tour, le dimanche 15 mars 2026.



Son petit village Morionvilliers, dans le Haute-Marne, compte 31 personnes inscrites sur les listes électorales. Sa liste «Ensemble pour Morion» a recueilli 100% des suffrages exprimés, soit 11 voix.



Pour rappel, Marcel Humblot a été élu pour la première fois au troisième tour, le 28 mars 1965. C’est la fille du défunt, Nathalie Humblot, qui devrait lui succéder.