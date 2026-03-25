France: Marcel Humblot, maire de Morionvilliers, décède à 87 ans au lendemain de sa 11e réélection

En France, le maire de Moronvilliers, Marcel Humblot, est décédé suite à un cancer le lundi 23 mars, à 87 ans, selon plusieurs médias français dont 20 Minutes. Après avoir passé plus de 61 ans sans partage à la tête de la municipalité, il avait été réélu pour un 11e mandat dès le premier tour, le dimanche 15 mars 2026.
Son petit village Morionvilliers, dans le Haute-Marne, compte 31 personnes inscrites sur les listes électorales. Sa liste «Ensemble pour Morion» a recueilli 100% des suffrages exprimés, soit 11 voix.
Pour rappel, Marcel Humblot a été élu pour la première fois au troisième tour, le 28 mars 1965. C’est la fille du défunt, Nathalie Humblot, qui devrait lui succéder.
Son petit village Morionvilliers, dans le Haute-Marne, compte 31 personnes inscrites sur les listes électorales. Sa liste «Ensemble pour Morion» a recueilli 100% des suffrages exprimés, soit 11 voix.
Pour rappel, Marcel Humblot a été élu pour la première fois au troisième tour, le 28 mars 1965. C’est la fille du défunt, Nathalie Humblot, qui devrait lui succéder.
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