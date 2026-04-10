Kolda : 40 prestataires de santé formés à la prévention en santé mentale

La ville de Kolda (sud) accueille les 10 et 11 avril, une session de formation dédiée à la prévention en santé mentale au profit de 40 prestataires de santé. Cette initiative est portée par l’ONG Enda Jeunesse Action, à travers son bureau régional, dans le cadre de la mise en œuvre du projet « À l’école en toute sérénité », appuyé par la Fondation Kinderspostzegels basée aux Pays-Bas.



Cette session de renforcement de capacités a réuni des infirmiers et infirmières chefs de poste et des sages-femmes du département. L’objectif est clair : améliorer leurs compétences en matière de prévention, de diagnostic précoce et de prise en charge de la souffrance émotionnelle et des troubles psychopathologiques.



Selon le facilitateur, Ibrahima Giroux, également coordonnateur de l’Unité de Santé Mentale de l’UFR des Sciences de l’Éducation, de la Formation et du Sport de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, cette initiative répond à un besoin crucial. « Depuis la première loi d’orientation, l’erreur a été d’opter pour le tout psychiatrique, alors que tout le monde n’est pas fou », a-t-il souligné, plaidant aussi pour une approche non médicale et non médicamenteuse de la santé mentale.



De son côté, la responsable régionale d’Enda Jeunesse Action à Kolda, Coumba Boye Sy, a insisté sur l’importance d’outiller les prestataires à mieux distinguer les troubles d’origine organique de ceux relevant du psychologique. « Cette formation permet aux bénéficiaires de proposer une prise en charge adaptée aux plaintes des patients », a-t-elle expliqué.



Elle a également mis en avant la nécessité d’aborder la santé mentale sous un angle non exclusivement médical et médicamenteux. L’accent est ainsi mis sur le développement de compétences en communication empathique et sur la lutte contre la stigmatisation, encore très présente autour des troubles mentaux.



Au nom des participants, Adja Gueye Niang Soumaré a salué l’initiative, qu’elle juge « très enrichissante ». Selon elle, cette formation vient renforcer la qualité de l’offre de soins dans le département en apportant des outils pratiques adaptés aux réalités du terrain.



À travers cette activité, Enda Jeunesse Action réaffirme son engagement en faveur d’une meilleure prise en compte de la santé mentale dans les politiques et pratiques de santé, en particulier dans les zones périphériques comme Kolda qui m'anque de spécialistes.