Kolda : Bassirou Diomaye Faye inaugure le parc agro-industriel, levier de transformation économique du Sud

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce 24 avril à l’inauguration du parc agro-industriel de Kolda, une infrastructure majeure de l’agropole Sud destinée à impulser la transformation économique de la Casamance.



Implanté dans la commune de Dioulacolon sur une superficie de 15 hectares, ce parc a été réalisé grâce à un financement de 2,32 milliards de francs CFA mobilisé auprès de la Banque islamique de développement. Il s’inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer les chaînes de valeur agricoles et à promouvoir l’industrialisation locale.



Sur le plan technique, l’infrastructure comprend une zone logistique moderne équipée d’un quai de chargement et de déchargement, d’un atelier mécanique, d’un pont bascule, ainsi que d’un hangar de stockage d’une capacité de 3 600 tonnes et d’une chambre froide de 220 tonnes. Le parc intègre également un espace entreprise aménagé sur 2 hectares, extensible, destiné à accueillir des unités de transformation privées et des PME.



À cela s’ajoutent un bloc technique doté d’un forage de 70 m³ par heure et d’un château d’eau de 150 m³, ainsi qu’une zone administrative dédiée à la gestion et aux services, traduisant une approche intégrée du développement agro-industriel.



Dans le pôle Sud, neuf parcs agro-industriels sont actuellement en cours de réalisation. À l’échelle du Projet Agropole Sud, les projections tablent sur la création de près de 14 500 emplois directs et 35 000 emplois indirects.



Lors de son allocution, le Chef de l’État a souligné l’importance de la territorialisation des politiques publiques. « C’est pour cette raison que la territorialisation des politiques publiques est une option que nous entendons dérouler tout au long de notre magistère », a-t-il déclaré. Il a également réaffirmé l’engagement de l’État à accompagner le développement du capital humain, en vue de concrétiser la souveraineté économique du Sénégal.



Cette inauguration marque une étape significative dans la dynamique de développement du Sud du pays, en positionnant Kolda comme un futur hub agro-industriel au service de la croissance inclusive.