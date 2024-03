Kolda: Bassirou Diomaye Faye s’engage à relever le secteur de l’artisanat

Il est 16 h lorsque la caravane de la coalition Diomaye Président arrive à Kolda. Les jeunes qui l'attendaient depuis dimanche, l'ont accueilli à l’entrée de la région. Drapeau, t-shirts à l’effigie du parti Pastef, bracelets, pancartes, banderoles, affiches, (…), toutes les dispositions ont été prises par les jeunes pour montrer leur appartenance "patriotique".



Le convoi qui a traversé la ville s’est arrêté au quartier de Sikilo où les deux leaders (Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye) se sont excusés pour ne pas être venus à temps à Kolda. Les jeunes ont affirmé avec ironie « qu’ils attendaient hier la caravane mais qu' Amadou Ba a pensé qu’ils l’attendaient. Kolda appartient au parti Pastef », ont lancé les jeunes. « Ils ont payé 5000 FCFA. Mais à ce meeting, on ne nous a pas payé on a reçu ni 2000 ni 1000 francs on est venu par amour s’ils veulent on leur donne notre argent », ont-ils déclaré.



Famara Mané coordonnateur départemental de Pastef a affirmé que le Fouladou qui est fatigué et place son espoir en Bassirou Diomaye Faye et Sonko en leur demandant de ne pas les trahir. Selon lui « le soir du 24 mars la coalition sera élu au premier tour à 80%. »



Bassirou Diomaye Faye a remercié la population de Kolda. « Je vais insister sur deux choses qui m’ont marqué ainsi que les leaders. On devait venir hier, on a vu les images de vous en train de nous attendre on a vu la joie et le bonheur sur vos visages. Vous nous avez attendu jusqu’à 3 h du matin. En venant on a vu la température qui est de 42 degré mais ça ne vous a pas empêché de vous mobiliser je suis touché pour ça. »





Poursuivant, il a parlé de la partie de son programme qu’il réserve à la région. « À Kolda on a vu qu’il y’a un taux de pauvreté de plus de 50%, c’est une faillite du système. On veut faire en sorte que celui qui veut travailler soit former ici. Ici le système de la santé laisse à désirer de même que l’accès à l’eau si vous voulez que ça arrête il faut voter pour la rupture. Dimanche prochain rappelez-vous de l’injustice et voter pour moi. Il y’a 120 corps de métier réservoir d’emplois ici mais au Sénégal l’artisanat n’est pas valorisé. C’est d’abord une question de formation. On doit récupérer les maçons, électriciens, plombiers, (…) pour les former. Je m’engage à ce que dans chaque département du Sénégal, qu'il y ait un centre de formation équipé pour former les jeunes et créer de l’emploi afin de leur permettre de gagner leur vie...»