Kolda : Cinq (5) personnes arrêtées pour trafic de drogue et détention d’armes blanches

Le Commissariat Central de Kolda a procédé, le 28 juillet 2025, à l’interpellation de cinq (5) individus, soupçonnés d’être impliqués dans une série d’infractions, notamment : « association de malfaiteurs, détention d’armes blanches (machettes), détention, usage collectif, offre et cession de chanvre indien ».



Selon les services de la Police nationale, l’opération a permis la saisie des éléments suivants :



• 1 kg de chanvre indien,

• 03 cornets et 02 ficelles de chanvre,

• Du matériel de conditionnement (2 paires de ciseaux, papiers),

• Une somme de 287.500 FCFA représentant la recette de la vente,

• 2 motos Jakarta,

• 2 machettes.



L’opération découle d’une mission de sécurisation au cours de laquelle les éléments de la Brigade de Recherches ont surpris deux individus en train de fumer du chanvre indien. Ces derniers ont refusé d’indiquer leur domicile. C’est grâce à un renseignement anonyme que les agents ont pu localiser le logement de l’un d’eux, situé au quartier Gadapara.



Sur place, trois autres individus ont été trouvés en train de consommer la drogue. Interrogé, l’habitant des lieux a affirmé qu’ils étaient ses amis. Une fouille a permis de retrouver 287.500 FCFA sur l’un d’eux. La perquisition à son domicile a permis la saisie de la drogue et du matériel précité.

Les cinq mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit.