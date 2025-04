Kolda : Des jeunes formés par l’OIM appelés à devenir des relais pour freiner la migration irrégulière

Dans la région de Kolda, la lutte contre la migration irrégulière prend un nouveau tournant. Après 18 mois de formation intensive, 240 jeunes – dont 20 migrants de retour et 20 autres venus de pays voisins – ont été invités à partager leurs nouvelles compétences afin de freiner l’exode et promouvoir des alternatives viables à l’émigration clandestine.



Encadrés par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), ces jeunes ont bénéficié de formations dans des domaines porteurs tels que les bonnes pratiques agroindustrielles, l’entrepreneuriat et la gestion financière. Autant de leviers qui, selon les acteurs du projet, peuvent ouvrir les portes de la réussite économique et sociale au niveau local.



Lors de l’atelier de clôture de ce programme, qui s’est tenu à Kolda, les autorités administratives et les partenaires techniques ont insisté sur l’importance de la transmission des acquis. Le gouverneur de région, la représentante de l’ambassade de la République Tchèque – principal partenaire financier – ainsi que le chef du sous-bureau de l’OIM à Kolda ont unanimement recommandé que ces jeunes deviennent des relais de formation dans leurs communautés.



« Il s’agit maintenant de consolider les compétences acquises et de les partager. Ces jeunes doivent être des moteurs de changement, capables de fixer leurs pairs par l'exemple et l'action concrète », a souligné le gouverneur.



La région de Kolda, majoritairement rurale (74,4 % de la population résidant en milieu rural), constitue un carrefour migratoire majeur, tant interne qu’international. Près de 73,1 % de sa population active vit dans des zones rurales, souvent confrontées à un manque de perspectives économiques. Cette situation pousse bon nombre de jeunes à envisager la migration, souvent de manière irrégulière, à travers le Sahara ou l’océan Atlantique.



Kolda accueille également un important flux de migrants originaires de pays voisins comme la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Certains y voient une terre d’opportunités économiques, notamment dans les secteurs du BTP, du commerce, de l’agriculture ou encore des services. D'autres n’y transitent que brièvement avant de poursuivre leur périple vers d'autres destinations africaines ou européennes.



Face à ce contexte complexe, les initiatives de renforcement de l’employabilité locale apparaissent comme des solutions durables. En créant des opportunités sur place et en valorisant le potentiel local, l’OIM et ses partenaires espèrent ainsi réduire les départs risqués et renforcer la résilience des jeunes.



La prochaine étape sera déterminante : étendre le réseau de jeunes formés et outiller davantage de communautés pour qu’elles deviennent, à leur tour, des pôles de développement local. Une approche qui pourrait bien dessiner une nouvelle trajectoire pour la jeunesse de Kolda.