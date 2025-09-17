Kolda : Dr Michel Sarr, médecin cardiologue, alerte sur la fréquence des AVC

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) deviennent de plus en plus fréquents et n’épargnent pas la jeunesse. L’alerte a été lancée jeudi dernier par le Dr Michel Sarr, cardiologue au Centre hospitalier régional (CHR) de Kolda (sud), lors de l’atelier de dissémination des résultats de l’enquête STEPS sur les facteurs de risques des maladies non transmissibles, en présence des acteurs territoriaux de la région.
Selon le spécialiste, l’hypertension artérielle reste le principal facteur de risque d’AVC, aux côtés du diabète, des maladies rénales chroniques et des affections cardioemboliques entre autres.
Le Dr Sarr insiste sur la nécessité d’un dépistage précoce de ces maladies silencieuses, notamment le diabète et l’hypertension artérielle. Il recommande aux populations de se faire consulter régulièrement et, en cas de diagnostic, de suivre un traitement médical adapté sous la supervision d’un professionnel de santé.
L’enquête STEPS, dont les résultats ont été présentés à Kolda, met en lumière l’ampleur croissante des maladies non transmissibles qui sont à l'origine de 53% des décès au Sénégal. Une tendance qui appelle à renforcer la prévention et la sensibilisation.
