Kolda : La coordonnatrice de Enda Jeunesse Action plaide pour la création d’un centre psychiatrique

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée ce vendredi 10 octobre, la coordonnatrice de Enda Jeunesse Action de Kolda, Madame Coumba Boye Sy, a lancé un plaidoyer fort en faveur de la création d’un centre psychiatrique dans la région.



Prenant la parole lors d’une caravane de sensibilisation organisée dans le cadre de cette journée, Madame Sy a souligné les difficultés majeures liées à la prise en charge des malades mentaux. Selon elle, l’absence d’un centre spécialisé à Kolda contraint les familles à se tourner vers ceux de Ziguinchor ou de Tambacounda, situés à plusieurs centaines de kilomètres.



« La prise en charge des malades mentaux pose problème du fait de l’éloignement des centres de Ziguinchor et de Tambacounda. C’est une nécessité que Kolda puisse disposer d’un centre psychiatrique », a insisté Madame Sy.



En attendant la concrétisation d’un tel projet, l’actrice de la protection de l’enfance invite à promouvoir l’écoute bienveillante et le soutien psychologique communautaire, afin d’atténuer les souffrances avant qu’elles ne se transforment en maladies mentales.



C’est dans cette dynamique qu’Enda Jeunesse Action a mis en service, depuis août dernier, un centre de bien-être communautaire à Kolda. Ce nouvel espace vise à offrir un cadre d’écoute, de dialogue et d’accompagnement pour les jeunes et les adultes confrontés à des situations de détresse émotionnelle.



Madame Coumba Boye Sy a, enfin, invité les populations à s’approprier ce centre, pour que « personne ne souffre seule », insistant sur l’importance de la prévention et de la solidarité communautaire dans la lutte contre les troubles mentaux.