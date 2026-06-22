Migration circulaire : 50 travailleurs saisonniers sénégalais s'envolent pour l'Espagne

La deuxième cohorte du programme de migration circulaire, édition 2026, a quitté le Sénégal pour l’Espagne le vendredi 19 juin 2026. Ce groupe est composé de 50 travailleurs saisonniers. Le contingent comprend précisément 29 femmes et 21 hommes. Selon les autorités, d’autres départs de travailleurs sont prévus prochainement dans le cadre de ce programme.

