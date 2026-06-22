Foot : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 17 réalisations

Lionel Messi a inscrit son 17e but en Coupe du monde ce lundi face à l'Autriche. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde devant Miroslav Klose (16).
Lors de cette deuxième journée du Mondial 2026, l'Argentin affiche déjà un total de 4 réalisations. Après un triplé retentissant contre l'Algérie (3-0) pour son entrée en lice, le numéro 10 argentin a de nouveau fait trembler les filets ce lundi pour alourdir son compteur personnel.
Le classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Coupes du monde :
Lionel Messi : 17 buts
Miroslav Klose : 16 buts
Ronaldo : 15 buts
Gerd Müller, Kylian Mbappé : 14 buts
Lors de cette deuxième journée du Mondial 2026, l'Argentin affiche déjà un total de 4 réalisations. Après un triplé retentissant contre l'Algérie (3-0) pour son entrée en lice, le numéro 10 argentin a de nouveau fait trembler les filets ce lundi pour alourdir son compteur personnel.
Le classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Coupes du monde :
Lionel Messi : 17 buts
Miroslav Klose : 16 buts
Ronaldo : 15 buts
Gerd Müller, Kylian Mbappé : 14 buts
Autres articles
-
Mondial 2026 : Messi s'offre un doublé et qualifie l'Argentine pour les 16es de finale de finale
-
Pape Thiaw ou le respect dû aux compétences locales Pape Thiaw mérite un
-
Mondial 2026: face à la Norvège, Pape Alé Niang appelle les "Lions" à "défendre" le maillot avec "passion et détermination"
-
🔴 EN DIRECT - Sénégal_Norvège: les lions jouent leur finale, Pape Thiaw et le plan anti Haaland...
-
Coupe du monde 2026: menée durant une heure, l'Égypte bat la Nouvelle-Zélande et entrevoit les seizièmes