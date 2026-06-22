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Foot : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 17 réalisations



Foot : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 17 réalisations
Lionel Messi a inscrit son 17e but en Coupe du monde ce lundi face à l'Autriche. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde devant Miroslav Klose (16).

Lors de cette deuxième journée du Mondial 2026, l'Argentin affiche déjà un total de 4 réalisations. Après un triplé retentissant contre l'Algérie (3-0) pour son entrée en lice, le numéro 10 argentin a de nouveau fait trembler les filets ce lundi pour alourdir son compteur personnel. 


Le classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Coupes du monde :

Lionel Messi : 17 buts

Miroslav Klose : 16 buts

Ronaldo : 15 buts

Gerd Müller, Kylian Mbappé : 14 buts
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Moussa Ndongo

Lundi 22 Juin 2026 - 20:57


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