Foot : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 17 réalisations

Lionel Messi a inscrit son 17e but en Coupe du monde ce lundi face à l'Autriche. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde devant Miroslav Klose (16).



Lors de cette deuxième journée du Mondial 2026, l'Argentin affiche déjà un total de 4 réalisations. Après un triplé retentissant contre l'Algérie (3-0) pour son entrée en lice, le numéro 10 argentin a de nouveau fait trembler les filets ce lundi pour alourdir son compteur personnel.





Le classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Coupes du monde :



Lionel Messi : 17 buts



Miroslav Klose : 16 buts



Ronaldo : 15 buts



Gerd Müller, Kylian Mbappé : 14 buts