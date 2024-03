Kolda: l'ancienne directrice de campagne du candidat Daouda Ndiaye rejoint la coalition Diomaye Président

La greffière en chef au Tribunal de Kolda, Me Germaine Sagna, par ailleurs, ancienne directrice de campagne du candidat Daouda Ndiaye a rejoint la coalition Diomaye Président. L'annonce a été faite par l'intéressé dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



"(...) je vous annonce qu'après avoir quitté mon poste de directrice de campagne du candidat Daouda Ndiaye, après de longues réflexions et des échanges constructifs, j'ai pris la décision de m'engager au sein de la Coalition Diomaye

Président", a informé Me Sagna à ces concitoyens.



Les raisons qui l'ont poussées à agir ainsi : "les orientations prises par la coalition du candidat Daouda Ndiaye, son management et son

fonctionnement ne correspondaient plus à mes attentes et à ma vision d'un avenir meilleur pour notre pays le Sénégal."



C'est pourquoi, se justifie -t-elle "avec enthousiasme et espoir, je rejoins aujourd'hui, en tant que mouvement social allié, les rangs de la coalition Diomaye Président pour une victoire au premier tour à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Ce choix est guidé par ma profonde conviction que cette coalition incarne les valeurs et les idéaux qui me tiennent à cœur."