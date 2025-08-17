Kolda : l’hécatombe aux examens de certification en santé inquiète les professionnels

« Les résultats sont catastrophiques. C’est un constat réel. Sur plus de 2000 étudiants, seuls 15 sont admis », a déclaré Zakaria Diallo, porte-parole des professionnels de la formation en santé.

Face à cette situation qu’il qualifie d’« urgence nationale », M. Diallo plaide pour la mise en place d’un cadre de concertation interministériel. Objectif : procéder à un diagnostic sans complaisance des difficultés rencontrées et proposer des solutions durables.

Parmi les recommandations, il cite l’harmonisation des contenus de formation comme une étape essentielle pour relever le niveau académique et garantir la qualité des futurs professionnels de santé.

En outre, Zakaria Diallo remet en cause l’efficacité des cours en ligne, qu’il associe à « la paresse ». Il appelle ainsi à un retour aux enseignements en présentiel, jugés plus rigoureux et mieux adaptés à la spécificité des métiers de la santé.

Cette crise interpelle non seulement les écoles de formation mais également les autorités académiques et sanitaires, à l’heure où le pays a plus que jamais besoin de personnels de santé compétents et qualifiés.

Les résultats des examens de certification dans les écoles de formation en santé ont créé la stupeur à Kolda (sud). Sur plus de 2 000 candidats présentés, seuls 15 ont réussi, un taux de réussite jugé « catastrophique » par les acteurs du secteur.