Zac Mbao : Démantèlement d’un réseau de cyber-escroquerie à l’électroménager

Les éléments du commissariat d’arrondissement de Zac

Mbao ont mis fin, ce 18 mars 2026, aux activités d'un duo spécialisé dans l'escroquerie en ligne. Les suspects, interpellés à la Cité Médina Zac, sont poursuivis pour

« association de malfaiteurs, faux et usage de faux, et usurpation de logos d'entreprises privées »

. Lors de l'opération, cinq téléphones, dont deux cryptés, ont été saisis par les forces de l'ordre.

Le réseau opérait via une stratégie de clonage d'enseignes de grandes entreprises d'électroménager sur Facebook, Instagram et TikTok, proposant des produits à des « prix imbattables ». L'enquête a révélé deux modes opératoires : soit le client était « immédiatement bloqué » après un transfert d'argent par Wave ou Orange Money, soit un complice livreur s'éclipsait avec la marchandise dès que le paiement électronique était effectué, avant même la remise du produit.



L'ampleur du préjudice a été confirmée de manière fortuite lors du transfert des suspects : l'un des téléphones saisis a sonné, une victime se plaignant de n'avoir jamais reçu un téléviseur payé 60 000 FCFA. Plusieurs plaintes ont déjà été enregistrées, tant de la part de particuliers que des entreprises dont l'image a été usurpée. Alors que l'un des suspects est maintenu en garde à vue, les autorités précisent que « l'enquête se poursuit pour identifier d'autres ramifications » de ce réseau de brouteurs locaux.

