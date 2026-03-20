Zac Mbao : Démantèlement d’un réseau de cyber-escroquerie à l’électroménager

Le réseau opérait via une stratégie de clonage d'enseignes de grandes entreprises d'électroménager sur Facebook, Instagram et TikTok, proposant des produits à des « prix imbattables ». L'enquête a révélé deux modes opératoires : soit le client était « immédiatement bloqué » après un transfert d'argent par Wave ou Orange Money, soit un complice livreur s'éclipsait avec la marchandise dès que le paiement électronique était effectué, avant même la remise du produit.
L'ampleur du préjudice a été confirmée de manière fortuite lors du transfert des suspects : l'un des téléphones saisis a sonné, une victime se plaignant de n'avoir jamais reçu un téléviseur payé 60 000 FCFA. Plusieurs plaintes ont déjà été enregistrées, tant de la part de particuliers que des entreprises dont l'image a été usurpée. Alors que l'un des suspects est maintenu en garde à vue, les autorités précisent que « l'enquête se poursuit pour identifier d'autres ramifications » de ce réseau de brouteurs locaux.
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