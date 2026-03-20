Saint-Louis : surpris en train de déterrer une tombe, un individu lynché puis arrêté

Un incident d’une rare gravité s’est produit dans la matinée du vendredi 20 mars 2026 au cimetière de Thiaka Ndiaye, dans la ville de Saint-Louis (nord du Sénégal). Un individu a été surpris en train de déterrer une tombe, suscitant l’indignation et la consternation au sein de la population.



Selon des informations, l’homme ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Tôt dans la matinée, il se serait d’abord rendu à la mosquée Wolof Djaaka Wolof, où il aurait perturbé les fidèles, empêchant certains d’accomplir la prière de Fadjr. Il aurait également retiré les tapis avant de creuser un trou profond d’environ 1,50 mètre à l’intérieur de l’édifice.



Par la suite, l’individu s’est dirigé vers le cimetière de Thiaka Ndiaye où il a profané la tombe du maître coranique et érudit de l’islam Serigne Abdoulaye Teuw.



Alertés par la situation, des habitants l’ont maîtrisé avant de le ligoter. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre l’homme, ensanglanté et couvert de sable, les mains et les pieds attachés.



Les forces de l’ordre sont finalement intervenues et ont procédé à son interpellation.