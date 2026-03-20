Nettoiement : l’État et les concessionnaires amorcent un dénouement avant la Korité

Un dénouement semble se profiler entre l’État et les concessionnaires du nettoiement, qui menaçaient de suspendre leurs activités et de laisser les rues dans l’insalubrité à l’occasion de la Korité.
Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, El Hadji Abdourahmane Diouf, a reçu ce vendredi 20 mars 2026 le collectif des concessionnaires de nettoiement du Sénégal. La rencontre s’est tenue en présence du directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED).
Dans un communiqué, le ministère indique que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du dialogue permanent entre l’État et les acteurs du secteur de la gestion des déchets, en vue de renforcer l’efficacité et la durabilité du service public de nettoiement.
Les échanges ont porté sur l’apurement de la dette due aux concessionnaires, la reprise des activités de nettoiement, le projet de loi d’orientation sur la gestion intégrée des déchets, ainsi que les perspectives du secteur.
Le ministre a salué l’esprit de responsabilité et de collaboration des acteurs présents, tout en réaffirmant l’engagement de l’État à accompagner durablement le secteur pour une gestion efficace et pérenne des déchets.
Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, El Hadji Abdourahmane Diouf, a reçu ce vendredi 20 mars 2026 le collectif des concessionnaires de nettoiement du Sénégal. La rencontre s’est tenue en présence du directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED).
Dans un communiqué, le ministère indique que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du dialogue permanent entre l’État et les acteurs du secteur de la gestion des déchets, en vue de renforcer l’efficacité et la durabilité du service public de nettoiement.
Les échanges ont porté sur l’apurement de la dette due aux concessionnaires, la reprise des activités de nettoiement, le projet de loi d’orientation sur la gestion intégrée des déchets, ainsi que les perspectives du secteur.
Le ministre a salué l’esprit de responsabilité et de collaboration des acteurs présents, tout en réaffirmant l’engagement de l’État à accompagner durablement le secteur pour une gestion efficace et pérenne des déchets.
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