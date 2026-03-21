L'Allemagne suspend l'activité de son ambassade au Niger en raison de la situation sécuritaire

Au Niger, faire une demande de visa ou de passeport à l'ambassade d'Allemagne n'est plus possible jusqu'à nouvel ordre. Depuis vendredi 20 mars, ses services consulaires ont été suspendus et l'ensemble de son personnel relocalisé en dehors du pays pour des raisons sécuritaires, fait savoir le ministère allemand des Affaires étrangères dans une mise à jour publiée sur son site internet. Pour toute démarche depuis Niamey, il convient désormais de se tourner vers l'ambassade d'Allemagne qui se trouve à Ouagadougou, au Burkina Faso.



Alors que l'ambassade d'Allemagne au Niger rappelle également à ses ressortissants qu'elle leur recommande de quitter le pays, ces mesures interviennent moins de deux mois après l'attaque menée par des terroristes dans la zone de l'aéroport international de Niamey, et une dizaine de jours après que la base aérienne de la ville de Tahoua a également été prise pour cible.



L'Allemagne n'est pas le premier pays à prendre une telle décision. D'autres avant elle, comme les États-Unis, ont en effet décidé de réduire leur dispositif dans la capitale nigérienne. En cause : les attaques menées en territoire nigérien par les groupes jihadistes, mais aussi le risque considéré comme élevé d'enlèvements de ressortissants étrangers.



L'année dernière, deux Européennes ont ainsi été enlevées à Agadez et un Américain kidnappé en plein coeur de Niamey, sujet qui a d'ailleurs été évoqué pas plus tard que la semaine dernière lors de la venue dans le pays de Nick Checker, le haut responsable du bureau des Affaires africaines au département d’État américain.



Alors que les forces de défense et de sécurité nigériennes sont actuellement en alerte sur tout le territoire, elles sont aussi visibles sur plusieurs carrefours de la capitale.